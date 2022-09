Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 108,56 EUR abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 108,04 EUR nach. Bei 108,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 12.131 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.02.2022 markierte das Papier bei 135,13 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 19,66 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2022 bei 95,30 EUR. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 13,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 140,00 USD.

Am 26.07.2022 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,36 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 69.685,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 61.880,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2022 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 5,23 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

