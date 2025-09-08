Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) steigt am Abend

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,0 Prozent auf 238,82 USD.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 20:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,0 Prozent auf 238,82 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 238,83 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 234,24 USD. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 4.428.409 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.09.2025 bei 238,83 USD. Gewinne von 0,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 140,53 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 69,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,537 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 231,17 USD an.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 23.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,89 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Alphabet A (ex Google) 96,54 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 84,64 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 9,95 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

