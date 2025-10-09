Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 242,94 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 0,7 Prozent auf 242,94 USD nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 242,07 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 244,46 USD. Zuletzt wechselten 1.154.000 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 20.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 256,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 5,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Mit Abgaben von 42,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,600 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,557 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 240,33 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 23.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,31 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,89 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 96,54 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 84,64 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 9,91 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alphabet-Aktie leichter: Google bringt KI-Suche nach Europa: Neuer KI-Modus startet

Alphabet-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats September

US-Börsenaufsicht nimmt AppLovin unter die Lupe - Aktie nach zweistelligem Kurseinbruch höher