Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 132,11 USD zu.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 12:04 Uhr 0,2 Prozent. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.901 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.10.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 141,22 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Kursplus von 6,90 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.01.2023 bei 84,86 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 35,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 148,71 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023 vor. Es stand ein EPS von 1,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Alphabet A (ex Google) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,06 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.693,00 USD im Vergleich zu 69.092,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.02.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Von Analysten wird erwartet, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2023 5,74 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Neues Buch von Jordan Belfort: Das empfiehlt der "Wolf of Wall Street"-Autor Privatanlegern

Fondsmanager Peter E. Huber: So können Anleger von einer Rezession profitieren - China-Aktien im Blick

Alphabet-Aktie an der NASDAQ dennoch höher: 'Fortnite'-Macher und Google streiten vor Gericht - Gebühr für In-App-Verkäufe im Blick