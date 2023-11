Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 131,30 USD abwärts.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Um 16:08 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 131,30 USD abwärts. In der Spitze büßte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 131,20 USD ein. Bei 132,07 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 3.411.193 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 141,22 USD erreichte der Titel am 13.10.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,56 Prozent hinzugewinnen. Am 07.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 84,86 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 35,37 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 148,71 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,06 USD im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 01.02.2024 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,74 USD je Aktie belaufen.

