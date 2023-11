Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag nahezu unbewegt

Blick auf Alphabet A (ex Google)-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Mit einem Wert von 123,30 EUR bewegte sich die Alphabet A (ex Google)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie zeigte sich um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 123,30 EUR an der Tafel. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 123,50 EUR. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 122,78 EUR nach. Bei 123,30 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.319 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 12.10.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 133,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 7,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,81 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 35,27 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 148,71 USD an.

Am 24.10.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 69.092,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.02.2024 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,74 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

