Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagmittag schwächer

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste um 12:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 81,79 EUR. Bei 81,57 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,69 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.948 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 135,13 EUR erreichte der Titel am 02.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 39,47 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.01.2023 bei 80,80 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,23 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,43 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,06 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.092,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 31.01.2023 erwartet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 4,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Kryptowährungen & Co: Diese Krypto-Fragen werden bei Google am häufigsten gestellt

Apple muss iPhones für App Stores von Drittanbietern öffnen - Morgan Stanley-Analyst hält Folgen für begrenzt

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?