Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Einbußen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 2,2 Prozent auf 81,72 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 79,77 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,69 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 78.385 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.02.2022 bei 135,13 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 2,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,43 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 25.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,06 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 69.092,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 31.01.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 4,72 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

