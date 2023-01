Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Dienstagvormittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 2,2 Prozent auf 81,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 81,69 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,69 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.207 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 135,13 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.02.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 39,54 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 80,80 EUR. Dieser Wert wurde am 06.01.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 1,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,43 USD.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 25.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,06 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,40 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 69.092,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 65.118,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,10 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 31.01.2023 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2022 4,72 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

