Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 141,22 USD zu.

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,2 Prozent auf 141,22 USD zu. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.900 Stück gehandelt.

Am 27.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 142,68 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 1,02 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 85,84 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 151,57 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,00 Prozent auf 76.693,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69.092,00 USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,74 USD im Jahr 2023 aus.

