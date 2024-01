Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittwochvormittag freundlich

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:22 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 129,00 EUR. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 129,24 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,24 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.136 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.10.2023 bei 133,70 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie somit 3,52 Prozent niedriger. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 38,13 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 151,57 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 24.10.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 76.693,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 69.092,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Alphabet A (ex Google) am 01.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,74 USD im Jahr 2023 aus.

