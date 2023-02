Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Freitagmittag an Boden

Das Papier von Alphabet A (ex Google) legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 88,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bisher bei 89,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 88,85 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 57.543 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,70 EUR an. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 32,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,77 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 10,82 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,63 USD an.

Am 02.02.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76.048,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 75.325,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 25.04.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,14 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

