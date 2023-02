Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagnachmittag stärker

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:08 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 89,25 EUR. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 88,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 95.793 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.04.2022 auf bis zu 130,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 31,71 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 11,88 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 129,63 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.048,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 75.325,00 USD eingefahren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

