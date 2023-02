Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Freitagvormittag fester

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 1,2 Prozent auf 89,04 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 89,07 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 88,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.118 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 130,70 EUR an. Gewinne von 31,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,77 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 11,62 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 129,63 USD.

Am 02.02.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.048,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75.325,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,96 Prozent gesteigert.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 vorlegen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,15 USD je Aktie aus.

