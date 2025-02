Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) macht am Nachmittag Boden gut

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 186,36 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 186,36 USD. Zwischenzeitlich stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie sogar auf 187,44 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 187,44 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.269.008 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 11,10 Prozent zulegen. Am 06.03.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 130,67 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 29,89 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 USD an Alphabet A (ex Google)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,539 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 214,14 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 vor. In Sachen EPS wurden 2,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,66 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96,45 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 86,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 8,90 USD je Aktie aus.

