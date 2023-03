Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag billiger

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 92,05 USD. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 91,56 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 92,11 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.993.798 Stück gehandelt.

Am 30.03.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 143,75 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 10,45 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 129,63 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,05 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 76.048,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75.325,00 USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.04.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,15 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Mit diesen sieben Prognosen lag Amazon-Gründer Jeff Bezos richtig

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

Viertes Quartal 2022: Diese US-Aktien befinden sich in Besitz der Schweizer Großbank UBS