Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit Verlusten

Um 09:20 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 86,61 EUR. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 86,32 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 86,32 EUR. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 12.625 Aktien.

Am 04.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 130,90 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,83 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.01.2023 Kursverluste bis auf 79,81 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,52 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 129,63 USD.

Am 02.02.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 76.048,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Alphabet A (ex Google) einen Umsatz von 75.325,00 USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 25.04.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,15 USD je Aktie.

