Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Nachmittag deutlich nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 5,3 Prozent auf 164,68 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Alphabet A (ex Google)-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 5,3 Prozent auf 164,68 USD ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 164,64 USD nach. Bei 168,13 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Der Tagesumsatz der Alphabet A (ex Google)-Aktie belief sich zuletzt auf 3.783.843 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.02.2025 auf bis zu 207,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Alphabet A (ex Google)-Aktie 25,73 Prozent zulegen. Am 09.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 134,00 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 18,63 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,662 USD ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 214,14 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 04.02.2025 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,66 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 96,45 Mrd. USD im Vergleich zu 86,16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 29.04.2025 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 8,92 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

