Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tritt am Montagmittag auf der Stelle

Anleger zeigten sich um 12:03 Uhr bei der Alphabet A (ex Google)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 108,33 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 21.988 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,67 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 20,15 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 29,99 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 130,00 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 02.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 76.048,00 USD gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 25.04.2023 vorlegen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,13 USD je Aktie.

