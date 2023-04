Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 16:08 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 2,2 Prozent auf 106,04 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 105,98 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 107,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.694.933 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 09.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 135,67 USD an. Mit einem Zuwachs von 21,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,24 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 130,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 1,53 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent auf 76.048,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75.325,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.04.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

