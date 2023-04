Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verteuert sich am Montagvormittag

Um 21:59 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 99,30 EUR. Bei 99,88 EUR markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 95,69 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt wechselten via Tradegate 152.902 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,50 EUR erreichte der Titel am 07.04.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,32 Prozent. Am 10.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,81 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 24,42 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 130,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,05 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 76.048,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 75.325,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 25.04.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,13 USD im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Studie: Blockchain-Trend trotz "Kryptowinter" nicht vorbei

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Ehemalige Angestellte: Meta, Google & Co. stellten offenbar Tausende für "Fake"-Arbeit an