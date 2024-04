Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Nachmittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 155,14 USD abwärts.

Um 15:53 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 155,14 USD. Zwischenzeitlich weitete die Alphabet A (ex Google)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 154,70 USD aus. Bei 156,28 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 1.318.556 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 09.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 158,56 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 2,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 102,63 USD erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 33,85 Prozent Luft nach unten.

Für Alphabet A (ex Google)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 156,13 USD an.

Alphabet A (ex Google) veröffentlichte am 30.01.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,64 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,05 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 86.310,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 76.048,00 USD umgesetzt.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,80 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

