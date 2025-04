Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit Kurseinbußen

Alphabet A (ex Google) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 157,03 USD abwärts.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 157,03 USD ab. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 155,97 USD nach. Bei 156,65 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.855.747 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 05.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 207,05 USD an. Mit einem Zuwachs von 31,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 140,53 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,51 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Alphabet A (ex Google) seine Aktionäre 2024 mit 0,600 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,662 USD je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Alphabet A (ex Google)-Aktie im Durchschnitt mit 209,14 USD.

Am 04.02.2025 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,66 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 96,45 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 86,16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Alphabet A (ex Google) am 29.04.2025 vorlegen.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,89 USD je Aktie.

