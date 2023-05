Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) reagiert am Nachmittag positiv

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,2 Prozent auf 109,74 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 109,75 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,03 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 5.781.574 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 122,43 USD markierte der Titel am 17.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 04.11.2022 auf bis zu 83,34 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 31,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 130,75 USD.

Am 25.04.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 69.787,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 68.011,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q2 2023 wird am 25.07.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,37 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

