Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Um 09:21 Uhr wies die Alphabet A (ex Google)-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 98,27 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 98,29 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 97,83 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.713 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Am 17.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,50 EUR an. 22,62 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,81 EUR). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 18,78 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 130,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Am 25.04.2023 äußerte sich Alphabet A (ex Google) zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 69.787,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,37 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

