Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 168,09 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 168,09 USD. Das bisherige Tagestief markierte Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 167,18 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 168,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 932.535 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 27.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 174,70 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 3,93 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 12.05.2023 Kursverluste bis auf 114,41 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,320 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 176,75 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2024. In Sachen EPS wurden 1,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,18 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 80,47 Mrd. USD – ein Plus von 15,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69,70 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 23.07.2024 gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,51 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

