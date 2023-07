Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag mit Verlusten

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 118,56 USD ab.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 12:03 Uhr 0,8 Prozent im Minus bei 118,56 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 52.817 Stück gehandelt.

Am 08.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 129,04 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,84 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 29,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 131,88 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,23 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 69.787,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 68.011,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,42 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

