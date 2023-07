Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Nachmittag schwächer

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 1,9 Prozent auf 117,26 USD ab.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ Bsc-Handel die Puste aus. Um 16:08 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 117,26 USD. Der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 116,14 USD nach. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 118,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 7.946.770 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 129,04 USD. Dieser Kurs wurde am 08.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 9,13 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 28,93 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 131,88 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 25.04.2023. Das EPS wurde auf 1,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,23 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 69.787,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 68.011,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie in Höhe von 5,42 USD im Jahr 2023 aus.

