Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 108,32 EUR.

Um 09:21 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 108,32 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 108,08 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,58 EUR. Bisher wurden heute 5.275 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Am 17.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 120,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.01.2023 (79,81 EUR). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 26,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 131,88 USD.

Am 25.04.2023 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,23 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 69.787,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 68.011,00 USD ausgewiesen worden waren.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 25.07.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,40 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

