Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,1 Prozent auf 174,76 USD ab.

Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 174,76 USD abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab in der Spitze bis auf 174,75 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 175,59 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Alphabet A (ex Google)-Aktien beläuft sich auf 1.382.520 Stück.

Bei 207,05 USD erreichte der Titel am 05.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 18,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 140,53 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 24,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,600 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,516 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Alphabet A (ex Google)-Aktie wird bei 198,50 USD angegeben.

Am 24.04.2025 hat Alphabet A (ex Google) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,81 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,89 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 89,97 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80,47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 29.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,60 USD je Aktie.

