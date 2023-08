Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Mittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 130,65 USD zu.

Um 12:03 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 130,65 USD zu. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 19.223 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 133,74 USD. Dieser Kurs wurde am 29.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,36 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,34 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 36,21 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Das EPS lag bei 1,44 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,21 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.604,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.685,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,66 USD fest.

Redaktion finanzen.net

