Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Nachmittag ins Plus

So bewegt sich Alphabet A (ex Google)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 131,69 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 131,69 USD. Bei 132,05 USD markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,41 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.822.950 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (133,74 USD) erklomm das Papier am 29.07.2023. 1,55 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.11.2022 bei 83,34 USD. Abschläge von 36,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 146,63 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 25.07.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS belief sich auf 1,44 USD gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 74.604,00 USD im Vergleich zu 69.685,00 USD im Vorjahresquartal.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 24.10.2023 vorlegen.

In der Alphabet A (ex Google)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

