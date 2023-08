Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Kurs der Alphabet A (ex Google)

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 118,22 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 09:22 Uhr 0,1 Prozent. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie legte bis auf 119,04 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,64 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.766 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 121,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 28.07.2023 erreicht. Gewinne von 2,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 79,81 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 48,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,63 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,44 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,06 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 24.10.2023 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,66 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Juli 2023: Das sind die Expertenmeinungen zur Alphabet-Aktie

Sicherheitslücke bei ChatGPT, Bard & Co: Manipulation generativer Sprachmodelle mit künstlicher Intelligenz

NASDAQ-Titel Apple-Aktie: Warum sich Apple beim Mega-Thema KI noch zurückhält - und was bevorstehen könnte