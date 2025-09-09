Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) legt am Abend zu

Kursentwicklung

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Mittwochabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 240,41 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 240,41 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 241,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 239,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.957.135 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 241,66 USD markierte der Titel am 10.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 0,52 Prozent Plus fehlen der Alphabet A (ex Google)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 140,53 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 41,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,537 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 231,17 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 23.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,31 USD gegenüber 1,89 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 96,54 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 84,64 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 9,95 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

