Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

So entwickelt sich Alphabet A (ex Google)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 138,54 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 12:02 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 138,54 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.154 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (139,16 USD) erklomm das Papier am 19.09.2023. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 0,45 Prozent Luft nach oben. Am 04.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,34 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,84 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 146,14 USD.

Am 25.07.2023 lud Alphabet A (ex Google) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 USD. Im Vorjahresviertel hatte Alphabet A (ex Google) 1,21 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 74.604,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.685,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 7,06 Prozent gesteigert.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,68 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Alexa im Abo? So will Amazon mit Alexa Geld verdienen

Alphabet-Aktie an der NASDAQ höher: Erstes eigenes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland öffnet

So wurde Starinvestor Mark Cuban kürzlich Opfer einer Kryptohacker-Attacke