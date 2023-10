Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Vormittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 131,26 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:20 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 131,26 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 131,48 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 131,06 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.413 Stück gehandelt.

Bei 131,48 EUR markierte der Titel am 09.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,17 Prozent könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 10.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,81 EUR ab. Abschläge von 39,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 146,14 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 25.07.2023 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 74.604,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 69.685,00 USD ausgewiesen worden waren.

Am 24.10.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Alphabet A (ex Google)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,68 USD fest.

Redaktion finanzen.net

