Blick auf Aktienkurs

Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagmittag vermehrt von Alphabet A (ex Google)

10.11.23 12:04 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 129,59 USD ab.

