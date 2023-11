Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Nachmittag stärker

Notierung im Blick

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 130,55 USD zu.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:08 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 130,55 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 130,88 USD. Bei 130,13 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 4.017.407 Stück gehandelt.

Bei 141,22 USD markierte der Titel am 13.10.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 8,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.01.2023 bei 84,86 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 148,71 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Am 24.10.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 76.693,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,74 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

