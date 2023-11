Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Vormittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie notierte zuletzt im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 121,54 EUR.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 0,5 Prozent auf 121,54 EUR nach. Im Tief verlor die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 121,42 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 121,90 EUR. Bisher wurden via Tradegate 3.916 Alphabet A (ex Google)-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 133,70 EUR an. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 9,09 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 79,81 EUR. Dieser Wert wurde am 10.01.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 34,33 Prozent Luft nach unten.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 148,71 USD.

Am 24.10.2023 legte Alphabet A (ex Google) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Alphabet A (ex Google) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Alphabet A (ex Google) mit einem Umsatz von insgesamt 76.693,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 69.092,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 11,00 Prozent gesteigert.

Alphabet A (ex Google) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 01.02.2024 vorlegen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Alphabet A (ex Google) ein EPS in Höhe von 5,74 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

