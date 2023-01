Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zeigt sich am Mittag freundlich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 82,60 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 82,78 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 82,55 EUR. Zuletzt wechselten 17.483 Alphabet A (ex Google)-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,13 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 38,87 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Alphabet A (ex Google)-Aktie mit einem Verlust von 3,55 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 131,43 USD.

Am 25.10.2022 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,10 Prozent auf 69.092,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 65.118,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 31.01.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 4,72 USD je Aktie in den Alphabet A (ex Google)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Kryptowährungen & Co: Diese Krypto-Fragen werden bei Google am häufigsten gestellt

Apple muss iPhones für App Stores von Drittanbietern öffnen - Morgan Stanley-Analyst hält Folgen für begrenzt

Litecoin-Entwickler Charlie Lee: Wer steckt eigentlich hinter dem Litecoin?