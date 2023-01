Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) zieht am Vormittag an

Die Aktionäre schickten das Papier von Alphabet A (ex Google) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,7 Prozent auf 82,38 EUR. In der Spitze legte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 82,55 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,55 EUR. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 740 Stück gehandelt.

Bei 135,13 EUR markierte der Titel am 02.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 39,03 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.01.2023 bei 79,77 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 3,27 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 131,43 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 25.10.2022 vor. Das EPS belief sich auf 1,06 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 69.092,00 USD – ein Plus von 6,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 65.118,00 USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 31.01.2023 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 4,72 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

