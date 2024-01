Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) präsentiert sich am Mittag fester

Alphabet A (ex Google) im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Zuletzt sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 142,90 USD zu.

Um 12:03 Uhr sprang die Alphabet A (ex Google)-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 142,90 USD zu. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.829 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 143,00 USD erreichte der Titel am 10.01.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,07 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,02 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 151,57 USD.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,06 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 76.693,00 USD – ein Plus von 11,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 69.092,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Alphabet A (ex Google)-Bilanz für Q4 2023 wird am 01.02.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie.

