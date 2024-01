Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Alphabet A (ex Google) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,3 Prozent auf 142,65 USD.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie konnte um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 142,65 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 145,22 USD. Bei 143,48 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 6.293.119 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 145,22 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.01.2024). Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 1,80 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.02.2023 bei 88,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 37,91 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 151,57 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 24.10.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 USD gegenüber 1,06 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 69.092,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 76.693,00 USD ausgewiesen.

Am 01.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Alphabet A (ex Google) veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,74 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

