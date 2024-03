Alphabet A (ex Google) Aktie News: Anleger schicken Alphabet A (ex Google) am Montagmittag ins Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 135,22 USD abwärts.

Um 12:04 Uhr ging es für die Alphabet A (ex Google)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 135,22 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 66.982 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.01.2024 bei 153,78 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 13,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 89,42 USD am 14.03.2023. Mit einem Kursverlust von 33,87 Prozent würde die Alphabet A (ex Google)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Alphabet A (ex Google)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 156,13 USD an.

Alphabet A (ex Google) gewährte am 30.01.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,64 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 86.310,00 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76.048,00 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 23.04.2024 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 6,79 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

