Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 2,1 Prozent auf 138,31 USD.

Um 16:08 Uhr stieg die Alphabet A (ex Google)-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 138,31 USD. In der Spitze gewann die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 138,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 136,23 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 10.496.510 Alphabet A (ex Google)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (153,78 USD) erklomm das Papier am 30.01.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Alphabet A (ex Google)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 14.03.2023 Kursverluste bis auf 89,42 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Alphabet A (ex Google)-Aktie derzeit noch 35,35 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Alphabet A (ex Google)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 156,13 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024. Das EPS lag bei 1,64 USD. Im letzten Jahr hatte Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 1,05 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Alphabet A (ex Google) im vergangenen Quartal 86.310,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 23.04.2024 dürfte Alphabet A (ex Google) Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Alphabet A (ex Google)-Gewinn für das Jahr 2024 auf 6,79 USD je Aktie.

