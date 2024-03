Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) tendiert am Montagvormittag schwächer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Das Papier von Alphabet A (ex Google) gab in der NASDAQ Bsc-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 135,14 USD abwärts.

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 09:21 Uhr um 0,2 Prozent auf 135,14 USD ab. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.260 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 30.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 153,78 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,79 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 89,42 USD. Dieser Wert wurde am 14.03.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie 33,83 Prozent sinken.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 156,13 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Alphabet A (ex Google) am 30.01.2024 vor. Das EPS wurde auf 1,64 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 86.310,00 USD – ein Plus von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alphabet A (ex Google) 76.048,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 6,79 USD je Aktie aus.

