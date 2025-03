Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gibt am Dienstagnachmittag nach

Alphabet A (ex Google) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Alphabet A (ex Google). Die Alphabet A (ex Google)-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 164,15 USD ab.

Der Alphabet A (ex Google)-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 164,15 USD. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie sank bis auf 163,77 USD. Bei 165,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden heute 2.467.589 Alphabet A (ex Google)-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.02.2025 bei 207,05 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 26,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.03.2024 bei 136,23 USD. Der aktuelle Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie ist somit 17,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,662 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Alphabet A (ex Google) 0,600 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 214,14 USD für die Alphabet A (ex Google)-Aktie.

Alphabet A (ex Google) ließ sich am 04.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,17 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD erwirtschaftet worden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 96,45 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 86,16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Alphabet A (ex Google) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,91 USD je Alphabet A (ex Google)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

Amazon-Aktie im Blick: KI-Offensive wegen "Multimilliardengeschäft"-Potenzial

Apple-Aktie rot: Apple steckt mehr Zeit in die Optimierung der neuen KI-Siri

"Wir sind BATMMAAN": Warum Broadcom, NVIDIA & Co. 2025 den Aktienmarkt beherrschen könnten