Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 105,20 USD abwärts. Die Alphabet A (ex Google)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 105,05 USD ab. Mit einem Wert von 106,46 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 5.470.839 Alphabet A (ex Google)-Aktien umgesetzt.

Am 12.04.2022 markierte das Papier bei 132,02 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 20,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 04.11.2022 Kursverluste bis auf 83,34 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie 26,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,05 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,53 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 76.048,00 USD gegenüber 75.325,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 25.04.2023 veröffentlicht.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Alphabet A (ex Google) einen Gewinn von 5,13 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

