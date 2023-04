Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) am Dienstagvormittag Verlust reich

Die Alphabet A (ex Google)-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr um 1,7 Prozent auf 97,60 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Alphabet A (ex Google)-Aktie bis auf 97,51 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 98,25 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 10.696 Alphabet A (ex Google)-Aktien.

Bei 122,28 EUR erreichte der Titel am 12.04.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 79,81 EUR fiel das Papier am 10.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,29 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 130,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Alphabet A (ex Google) am 02.02.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,05 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Alphabet A (ex Google) 1,53 USD je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Alphabet A (ex Google) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 76.048,00 USD im Vergleich zu 75.325,00 USD im Vorjahresquartal.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Alphabet A (ex Google) wird am 25.04.2023 gerechnet.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Alphabet A (ex Google)-Gewinn in Höhe von 5,13 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Alphabet A (ex Google)-Aktie

