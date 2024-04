Alphabet A (ex Google) Aktie News: Alphabet A (ex Google) gewinnt am Nachmittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Alphabet A (ex Google) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Alphabet A (ex Google)-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 157,57 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Alphabet A (ex Google)-Papiere um 15:52 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Alphabet A (ex Google)-Aktie bei 157,88 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 156,96 USD. Von der Alphabet A (ex Google)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.054.524 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 158,56 USD. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Alphabet A (ex Google)-Aktie liegt somit 0,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 102,63 USD fiel das Papier am 27.04.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Alphabet A (ex Google)-Aktie damit 53,53 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Alphabet A (ex Google)-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 156,13 USD an.

Am 30.01.2024 hat Alphabet A (ex Google) die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,64 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,05 USD je Aktie erzielt worden. Alphabet A (ex Google) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86.310,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76.048,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Alphabet A (ex Google) am 23.04.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Alphabet A (ex Google) im Jahr 2024 6,80 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

